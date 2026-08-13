HSK'dan kritik dinleme kararı: Tek hakim karar verecek

"BU KARARLA SADECE BİR HAKİM YETKİLİ OLUYOR" İTİRAZI

HSK’nın bu kararı yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Bazı yargı mensupları, HSK’nın kararında belirttiği tedbirlere ilişkin kararların tek hâkim tarafından verilmesinin, yetkinin tek bir merkezde toplanmasının, olumsuz hukuki sonuçlar yaratacağını savunarak, “Bu karardan önce dinleme vs gibi önemli tedbir kararlar için birden fazla hâkim yetkili iken şimdi sadece bir hâkim yetkili oluyor.