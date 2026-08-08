Gazeteci Ali Tarakçı, Erdoğan'n imzaladığı Mekke Anlaşması'nın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Tarakçı'nın paylaşımı şöyle:

Mekke Anlaşması Anayasa'nın 90. maddesine göre TBMM onaylamak zorundadır. Onaylanmadan yürürlüğe giremez. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle veya milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, kanunla TBMM tarafından uygun bulunmasına bağlıdır. Yine Anayasa'nın 104. maddesine göre, TBMM'nin onayladığı anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti'nde milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. Bu onay yetkisinin kullanılabilmesi için, kural olarak antlaşmanın TBMM tarafından bir kanunla uygun bulunması şarttır.