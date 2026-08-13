Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod

Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 15 ilde sarı kodlu uyarı verilirken, 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 2

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 3

80 KM RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 4

15 İLE SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 ile şiddetli yaış ve şiddetli rüzgar tarafından sarı kodlu uyarı verildi; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Yalova,

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 5

İşte il il hava durumu:

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 6

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 7

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 9

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Parçalı bulutlu

9 21
Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 10

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 11

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 40°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 35°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 13

AKSARAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 15

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 17

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 19

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat verdi: 25 ilde gök gürültülü sağanak, 15 ilde sarı kod - Resim: 21

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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