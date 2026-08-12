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Kaynak: İHA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. İlk bilgilere göre uçaktaki pilotlar paraşütle atlayarak kurtulurken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Yalova'da düşen F 16 uçağından kendini fırlatarak hayatta kalan pilot Yalova Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filoya ait olduğu belirtildi.

"KAZA KIRIM NEDENİ DETAYLI İNCELEME SONUCU BELİRLENECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." açıklaması geldi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.