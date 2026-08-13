Aylık 1.6 milyon liraya çalışacak eleman arıyorlar: Tek bir kriterleri var…

Aylık 15.000 ile 35.000 dolar (yaklaşık 715.000 TL – 1.670.000 TL+) arasında değişen gelir imkanlarıyla dikkat çeken bu uzmanlar, sadece maaşla değil, çıkarılan hammaddelerden elde edilen başarı primleri ve şirket ortaklıklarıyla da devasa bir servet potansiyeline erişiyor.