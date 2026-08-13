560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 16.809,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.809,21 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 16.809,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.809,21 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 16.707,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.707,95 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%43,5
Net Kazanç: 15.973,63 TL
Vade Sonu Bakiye:575.973,63 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç:16.483,28 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.483,28 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç:16.037,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.037,17 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.202,5 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.202,5 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 15.973,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 575.973,63 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 15.594,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 575.594,08 TL