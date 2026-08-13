Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem 560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

560 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Açıklanan oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte bankaların verdiği faiz oranları…

Kaynak: Haber Merkezi
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560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 16.809,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 576.809,21 TL

1 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,25

Net Kazanç: 16.707,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 576.707,95 TL

2 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı:%43,5

Net Kazanç: 15.973,63 TL

Vade Sonu Bakiye:575.973,63 TL

3 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç:16.483,28 TL

Vade Sonu Bakiye: 576.483,28 TL

4 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç:16.037,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 576.037,17 TL

5 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 16.202,5 TL

Vade Sonu Bakiye: 576.202,5 TL

6 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 15.973,63 TL

Vade Sonu Bakiye: 575.973,63 TL

7 8
560 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Türkiye İş Bankası

Vadeli TL Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 15.594,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 575.594,08 TL

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