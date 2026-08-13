Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye yerli savunma hamleleriyle 2026'nın en güçlü orduları listesinde yükselme kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 1

Savunma politikaları ve jeopolitik dinamikler nedeniyle zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar sergilerken, Türkiye'nin küresel askeri güç sıralamasındaki dikkat çekici tırmanışı gündemdeki yerini koruyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 2

Türkiye'de mecburi askeri hizmet 6 ay olarak uygulanırken, isteğe bağlı bedelli askerlik seçeneği de belirlenen kriterler doğrultusunda geçerliliğini sürdürüyor.

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Avusturya'da da zorunlu hizmet süresi 6 ay ile sınırlandırılmış durumda bulunuyor.

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Finlandiya'da ise askerlik süresi, personelin üstlendiği göreve ve aldığı eğitimin niteliğine bağlı olarak 165, 255 veya 347 gün arasında değişkenlik gösteriyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 5

Tayvan ve Rusya'da gençlerin yerine getirmesi gereken mecburi hizmet süresi 12 ay olarak uygulanırken, Cezayir'de bu süreç 18 aya çıkıyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 6

Güney Kore'de ise süre, yükümlünün kara, deniz veya hava kuvvetlerinde görev almasına göre 18 ile 21 ay arasında farklılaşıyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 7

Angola ve Singapur'da gençlerin kışlada geçirdiği zaman yaklaşık 24 ayı buluyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 8

Cinsiyete dayalı mecburi hizmet modeli uygulayan İsrail'de erkekler yaklaşık 32 ay, kadınlar ise yaklaşık 24 ay boyunca silahaltında kalıyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 9

Eritre'de yasal hizmet süresi 18 ay olarak belirlenmesine rağmen, pratikte bu sürenin ucu açık şekilde uzatıldığı görülüyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 10

Listenin zirvesinde yer alan Kuzey Kore'de ise erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar ise uygulamadaki farklılıklara göre 5 ile 8 yıl arasında değişen sürelerle orduya hizmet ediyor.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 11

Zorunlu hizmet süreleri bu şekilde seyrederken, küresel askeri güç dengelerini ölçen 2026 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi de güncellendi.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 12

Türkiye, savunma sanayisinde hayata geçirdiği yerli ve milli hamleler, kapsamlı modernizasyon adımları ve genişleyen askeri kapasitesi sayesinde tarihi bir sıçramaya imza attı.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 13

Elde ettiği 0.1975 endeks puanıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye; İtalya, Almanya ve İspanya gibi önemli Avrupa devletlerini geride bırakarak dünya genelinde 9. sıraya yerleşti.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 14

Bölgesel ölçekte ise İsrail 15., İran ise 16. sırada kalırken, Türkiye Orta Doğu'daki lider askeri güç konumunu bir kez daha tescilledi.

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası - Resim: 15

Küresel güç sıralamasının ilk sekiz basamağında sırasıyla Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Çin, Rusya ve ABD yer aldı.

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