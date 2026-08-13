Savunma politikaları ve jeopolitik dinamikler nedeniyle zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar sergilerken, Türkiye'nin küresel askeri güç sıralamasındaki dikkat çekici tırmanışı gündemdeki yerini koruyor.
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırası
Dünyada zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye yerli savunma hamleleriyle 2026'nın en güçlü orduları listesinde yükselme kaydetti.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de mecburi askeri hizmet 6 ay olarak uygulanırken, isteğe bağlı bedelli askerlik seçeneği de belirlenen kriterler doğrultusunda geçerliliğini sürdürüyor.
Avusturya'da da zorunlu hizmet süresi 6 ay ile sınırlandırılmış durumda bulunuyor.
Finlandiya'da ise askerlik süresi, personelin üstlendiği göreve ve aldığı eğitimin niteliğine bağlı olarak 165, 255 veya 347 gün arasında değişkenlik gösteriyor.
Tayvan ve Rusya'da gençlerin yerine getirmesi gereken mecburi hizmet süresi 12 ay olarak uygulanırken, Cezayir'de bu süreç 18 aya çıkıyor.
Güney Kore'de ise süre, yükümlünün kara, deniz veya hava kuvvetlerinde görev almasına göre 18 ile 21 ay arasında farklılaşıyor.
Angola ve Singapur'da gençlerin kışlada geçirdiği zaman yaklaşık 24 ayı buluyor.
Cinsiyete dayalı mecburi hizmet modeli uygulayan İsrail'de erkekler yaklaşık 32 ay, kadınlar ise yaklaşık 24 ay boyunca silahaltında kalıyor.
Eritre'de yasal hizmet süresi 18 ay olarak belirlenmesine rağmen, pratikte bu sürenin ucu açık şekilde uzatıldığı görülüyor.
Listenin zirvesinde yer alan Kuzey Kore'de ise erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar ise uygulamadaki farklılıklara göre 5 ile 8 yıl arasında değişen sürelerle orduya hizmet ediyor.
Zorunlu hizmet süreleri bu şekilde seyrederken, küresel askeri güç dengelerini ölçen 2026 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi de güncellendi.
Türkiye, savunma sanayisinde hayata geçirdiği yerli ve milli hamleler, kapsamlı modernizasyon adımları ve genişleyen askeri kapasitesi sayesinde tarihi bir sıçramaya imza attı.
Elde ettiği 0.1975 endeks puanıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye; İtalya, Almanya ve İspanya gibi önemli Avrupa devletlerini geride bırakarak dünya genelinde 9. sıraya yerleşti.
Bölgesel ölçekte ise İsrail 15., İran ise 16. sırada kalırken, Türkiye Orta Doğu'daki lider askeri güç konumunu bir kez daha tescilledi.
Küresel güç sıralamasının ilk sekiz basamağında sırasıyla Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Çin, Rusya ve ABD yer aldı.