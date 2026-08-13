Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı

Yaz tatili heyecanıyla aylar öncesinden yapılan otel, uçak ve tur rezervasyonları; beklenmeyen plan değişiklikleri veya hizmet kusurları nedeniyle büyük bir mağduriyet kaynağına dönüşebiliyor. Vize reddi, hastalık ya da iş yoğunluğu gibi bireysel gerekçelerin yanı sıra, tur şirketlerinin organizasyonu iptal etmesi, uçuş saatlerindeki radikal değişiklikler ve söz verilen hizmetlerin sunulmaması tatilcileri zora sokuyor.

Peki, tatil iptallerinde ve yaşanan sorunlarda ödenen ücretin iadesi hangi koşullarda mümkün? Tüketiciler haklarını ararken nasıl bir yol izlemeli? TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin en çok merak ettiği kritik soruları Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.