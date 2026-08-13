Yeniçağ Gazetesi
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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı

Tatil planı iptal olan veya vaat edilen hizmeti alamayan tüketicilerin hakları yasal güvence altında. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, paket turlardaki 30 gün kuralından kesintisiz iade şartlarına ve ayıplı hizmette tazminat haklarına kadar merak edilen tüm hukuki detayları açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 1

Yaz tatili heyecanıyla aylar öncesinden yapılan otel, uçak ve tur rezervasyonları; beklenmeyen plan değişiklikleri veya hizmet kusurları nedeniyle büyük bir mağduriyet kaynağına dönüşebiliyor. Vize reddi, hastalık ya da iş yoğunluğu gibi bireysel gerekçelerin yanı sıra, tur şirketlerinin organizasyonu iptal etmesi, uçuş saatlerindeki radikal değişiklikler ve söz verilen hizmetlerin sunulmaması tatilcileri zora sokuyor.

Peki, tatil iptallerinde ve yaşanan sorunlarda ödenen ücretin iadesi hangi koşullarda mümkün? Tüketiciler haklarını ararken nasıl bir yol izlemeli? TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin en çok merak ettiği kritik soruları Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 2

Paket tur sözleşmelerinde iptal şartlarının zamanlamaya göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Av. İbrahim Güllü, mevzuattaki 30 gün düzenlemesine dikkat çekerek sözleşmelere yazılan "iade yapılmaz" ibaresinin tüketicinin yasal haklarını ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Tüketici, tur başlangıcından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunursa, vergi gibi zorunlu yasal yükümlülükler dışındaki tüm ücreti kesintisiz geri alabiliyor.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 3

30 günden az kalan sürelerde ise sözleşmede açıkça belirtilmesi şartıyla oransal kesintiler uygulanabiliyor. Bununla birlikte resmi seyahat kısıtlamaları, ağır hastalık veya ölüm gibi tüketicinin kontrolü dışındaki olağanüstü durumlarda, durumun somut delillerle ispatlanması halinde kesintisiz iade hakkı doğabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin "Gidemedim, param kesin yandı" şeklinde düşünmemesi gerekiyor.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 4

Tur şirketinin tatili iptal etmesi durumunda tüketicinin dayatılan seçeneklere mecbur olmadığını belirten Av. Güllü, şirketin tatili erteleme veya farklı bir tur önerme tekliflerinin kabul edilmek zorunda olmadığını ve doğrudan ücret iadesi talep edilebileceğini ifade etti.

Şirketin hatası nedeniyle tüketicinin yeni uçak bileti almak veya başka bir otelde konaklamak zorunda kalması gibi ek masraflar belgelendiğinde bu zararlar tazmin edilebildigi gibi boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat istenebiliyor. Ayrıca uçuş yasakları veya resmi seyahat uyarıları gibi durumlar mücbir sebep sayılabilirken, şirketlerin bu gerekçeyi keyfi bir kaçış bileti olarak sunamayacağının altı çiziliyor.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 5

Reklamda vaat edilen ile karşılaşılan hizmet arasındaki farkların ayıplı hizmet kapsamına girdiğini belirten TÜKONFED Başkan Vekili, görseldeki hayal kırıklığının bedelini tüketicinin ödemek zorunda olmadığını vurguladı.

Reklamda 5 yıldız vaat edilip odada aksiliklerle karşılaşılması, deniz manzaralı denip farklı oda verilmesi ya da "Ultra Her Şey Dahil" konseptinin eksik sunulması durumunda bedel indirimi, sözleşmeden dönme ve ücret iadesi hakkı doğuyor. Bu noktada yaşanan eksikliklerin derhal acenteye veya tura yazılı olarak bildirilmesi ve delil toplanması büyük önem taşıyor. Otelin reklam ekran görüntülerini, WhatsApp yazışmalarını, e-postaları, faturaları saklamak ve vaat edilene uymayan durumları fotoğraf veya video ile kaydetmek hukuki açıdan elinizi güçlendiriyor. Nitekim tatil fotoğrafları sadece birer anı değil, gerektiğinde hakkınızı aramanızı sağlayacak deliller haline geliyor.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 6

Ulaşım, konaklama ve diğer seyahat hizmetlerinin en az ikisinin bir arada sunulduğu organizasyonlar paket tur sayılıyor ve bu durum tüketiciye tekil satın alımlara kıyasla çok daha geniş bir yasal koruma sağlıyor. Şirketlerin sorumluluğu birbirine atarak tüketiciyi mağdur edemeyeceğini belirten Güllü, ana muhatabın sözleşme yapılan düzenleyici veya aracı kurum olduğunu hatırlattı.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 7

Tüketicilerin mağduriyet anında izlemesi gereken yasal süreç ise öncelikle talebi (iade, indirim veya tazminat) e-posta gibi kalıcı yöntemlerle yazılı iletmekten ve tüm belgeleri derlemekten geçiyor.

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Tatile çıkacaklar dikkat: Paranız yanabilir kritik 30 gün uyarısı - Resim: 8

İhtilaf durumunda, tutarı 186.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne, bu tutarın üzerindeki durumlarda ise zorunlu arabuluculuk sürecinin ardından Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki tatil şirketinin sözleşmesi tüketicinin hukukunun üzerinde değildir; tüketici tatile para öder, mağduriyete değil.

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