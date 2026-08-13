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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorinde uygulamaya alınan kademeli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak amacıyla yeni uygulamanın devreye alındığını bildirdi.

AĞUSTOS AYININ KALANINDA MOTORİN ÖTV'Sİ SIFIRLANACAK

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, ağustos ayının kalan bölümünde motorinde ÖTV sıfırlanacak.

Uygulamanın yıl sonuna kadar ise kademeli şekilde devam etmesi planlanıyor.

Şimşek, düzenlemenin yalnızca akaryakıt fiyatlarındaki maliyet baskısını hafifletmeyi değil, aynı zamanda enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri azaltmayı amaçladığını belirtti.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEMEK İÇİN KULLANIYORUZ"

Bakan Şimşek, bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele sayesinde oluşturulan mali alanın dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımı için ön koşul olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusundaki politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASINDAKİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Ağustos ayının kalanında: Motorinde ÖTV sıfırlanacak.

Yıl sonuna kadar: Kademeli ÖTV uygulaması devreye girecek.

Amaç: Motorin fiyatlarındaki maliyet baskısını sınırlamak.

Ek hedef: Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri azaltmak.

Politika: Dezenflasyon sürecinin desteklenmesi.