Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde toplam 71 milyar 963,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

İhalede basit faiz oranı yüzde 38,06, bileşik faiz oranı ise yüzde 41,68 olarak kaydedildi.

TALEP DİKKAT ÇEKTİ

Toplam nominal teklifin 62 milyar 589 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 447 milyon lira, net satış ise 34 milyar 463,8 milyon lira olarak hesaplandı.

KAMU VE PİYASA YAPICILARINDAN GÜÇLÜ KATILIM

Kamudan gelen 16 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 41 milyar 441,5 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 21 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA 72 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Böylece Hazine, söz konusu ihale ile toplamda 71 milyar 963,8 milyon lira borçlanmış oldu.