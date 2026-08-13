Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi

Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı.

Kaynak: AA
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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 1

Motorinde ÖTV ve eşel mobil sistemine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 2

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 3

Buna göre, bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.

Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 4

EŞEL MOBİL SİSTEMİ, MOTORİN TÜRÜ MALLAR BAKIMINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı.

Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 5

Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda, 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı yüzde 25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek.

Eşel mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 6

KARARLA DEZENFLASYON SÜRECİ DESTEKLENİYOR

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, uluslararası piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorinin pompa satış fiyatlarında benzine kıyasla önemli artışlar meydana geldi.

Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, benzin ve LPG'de mevcut uygulamanın sürdürülmesine, motorin ÖTV'sinde ise kademeli ve kontrollü bir yaklaşım izlenmesine karar verildi.

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Akaryakıtta yeni dönem resmen başladı: Motorinde eşel mobil kaldırıldı... İşte yeni ÖTV takvimi - Resim: 7

Kararla, dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması da hedefleniyor. Motorinin başta gıda, ulaştırma ve sanayi olmak üzere ekonominin geneline yayılan ikincil etkileri dikkate alınarak, fiyat artışlarının maliyetlere yansımasının sınırlandırılması ve Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor.

Aynı zamanda, motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bütçe disiplini ve mali sürdürülebilirlikten taviz verilmeyen uygulamayla, enflasyonla mücadele, reel sektörün rekabet gücü ve kamu maliyesi dengeleri birlikte gözetildi.

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