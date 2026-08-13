Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: 30 milyar dolarlık yatırım

Katar Yatırım Otoritesi tarafından desteklenen Qatari Diar'ın 20'den fazla ülkede 42 projesi bulunuyor ve toplam yatırımları 35 milyar doları aşıyor. Bu yatırımlardan biri de Türkiye’deki Sea Pearl. 2017de oturuma açılan ve Türk şirketi Kuzu Grup’la birlikte yapılan projenin toplam yatırım bedeli 2.7 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ın Mısır turizmini artıracak bu yatırımlarının değeri, her geçen yıl artıyor. Sadece 3 projenin bedeli, 80 milyar dolar. Bunun 30 milyar doları Katarlı tek bir şirketin tek bir yatırımına ait.

Peki Katar Türkiye’de ne kadarlık bir yatırıma sahip? İşte burası oldukça ilginç. 2023 yılı verilerine göre Katarlı 220 şirket Türkiye’de önemli projelere imza attı. Ticaret Bakanlığı’na göre bu 220 Katarlı şirketin Türkiye’de toplam bedeli 20 milyar doların biraz üzerinde. Savunmadan enerjiye, gayrimenkulden perakendeye, bankacılıktan gıdaya. Mısır’da tek bir proje, Türkiye’deki 220 şirketin yatırımından yüzde 50 daha fazla bir bedele denk geliyor.