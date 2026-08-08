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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da katıldığı programda işsizlikle ilgili bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Çocuklarının işsiz olduğunu belirterek yardım talep eden bir kadına Kürtçe yanıt veren Şimşek’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

İLUH PARKI’NIN AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Mehmet Şimşek, Batman programı kapsamında ilk olarak Gercüş ilçesini ziyaret etti, ardından İluh Parkı’nın açılış törenine katıldı.

Şimşek burada yaptığı konuşmada, İluh Deresi çevresinde gerçekleştirilen çalışmaların bölgeye önemli katkı sağladığını belirterek, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz için nefes alacak bir alan oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

İŞ TALEBİNE KÜRTÇE YANIT

Açılış sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, çocuklarının işsiz olduğunu söyleyen bir kadınla Kürtçe sohbet etti. Kadın, hem park içerisinde tuvalet yapılmasını talep etti hem de çocukları için iş istedi.

Bakan Şimşek’in bu talebe Kürtçe olarak,

“Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında yeni fabrikalar açıldığında gençler iş bulabilecek”

şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şimşek ile vatandaş arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Artan işsizlik ve ekonomik koşulların tartışıldığı bir dönemde yaşanan bu diyalog, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.