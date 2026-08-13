Miras paylaşımında köklü değişiklik: Uzman isim tek tek anlattı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi, İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan düzenlemeyle miras kalan gayrimenkullerin satış usulünü baştan aşağı değiştirdi. Yeni dönemle birlikte dededen veya babadan kalan ev, arsa, tarla gibi miras mülkleri ilk ihalede sadece aile içi mirasçılara satılacak ve ihale açılışı yüzde 50 değil, yüzde 100 eksper değeri üzerinden yapılacak.