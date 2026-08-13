Avrupa futbolunda 2026-27 sezonunun ilk büyük kupası sahibini buldu.
UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu: Tarihi başarıya imza attılar
UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa Avusturya'nın Salzburg kentinde kozlarını paylaştı. Son dakikalara kadar nefes kesen mücadelede PSG üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.Furkan Çelik
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avusturya'nın Salzburg kentinde karşı karşıya geldi.
PSG'NİN İLK 11'İ
Luis Enrique yönetimindeki PSG sahaya şu 11 ile çıktı:
"Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Kvaratskhelia, Doue."
ASTON VILLA'NIN İLK 11'İ
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery şu 11 ile maça başladı:
"Bizot, Cash, Pau, Lindelof, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Hemmings, Madjo."
TARİHİ MAÇI OMAR ARTAN YÖNETTİ
Karşılaşmanın hakemliğini Somalili Omar Abdulkadir Artan üstlendi.
Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesi nedeniyle hakem kadrosunda yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapamamıştı.
Somalili hakem, yaşadığı hayal kırıklığının ardından UEFA tarafından Süper Kupa finaline atanarak kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birinde düdük çaldı.
PSG TOPA SAHİP OLDU, ASTON VILLA DİRENÇ GÖSTERDİ
Karşılaşmaya iki takım da tempolu başladı. Aston Villa özellikle ilk dakikalarda kanatları kullanarak PSG savunmasını zorlamaya çalışırken Paris ekibi kısa sürede oyunun kontrolünü ele aldı.
Luis Enrique'nin öğrencileri yüksek baskı ve sürekli pozisyon değiştiren hücum hattıyla Aston Villa savunmasının dengesini bozmaya çalıştı.
İngiliz ekibi ise John McGinn'in taşıdığı toplar ve Brian Madjo'nun hareketliliği üzerinden rakip kalede etkili olmanın yollarını aradı.
KVARATSKHELIA PERDEYİ AÇTI
PSG aradığı golü 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile buldu.
Désiré Doué'nin pasıyla topla buluşan Gürcü yıldız, sol taraftan ceza sahasına girerek rakibinden sıyrıldı. Kvaratskhelia'nın sağ ayağıyla yaptığı güçlü vuruşta kaleci Marco Bizot'un müdahalesi yeterli olmadı ve PSG 1-0 öne geçti.
Golün ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren Paris temsilcisi, özellikle Kvaratskhelia'nın bire birlerdeki etkinliğiyle Aston Villa savunmasına zor anlar yaşattı.
17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
Aston Villa, ilk yarının son bölümünde oyundaki ağırlığını artırmaya başladı.
McGinn'in ceza sahasına gönderdiği topu tamamlayan Brian Madjo, Aston Villa formasıyla çıktığı ilk maçında ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Madjo (17 yaş, 212 gün) UEFA Süper Kupa tarihinde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
ASTON VILLA İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
Aston Villa, soyunma odasından etkili döndü.
İkinci yarının henüz başında Brian Madjo'nun hazırladığı pozisyonun ardından McGinn kaleyi yokladı ancak PSG kalecisi Matvey Safonov gole izin vermedi.
PSG ise topa daha fazla sahip olarak Aston Villa savunmasının açılmasını bekledi. Paris ekibinin sabırlı oyunu dakikalar ilerledikçe yeniden etkisini göstermeye başladı.
DOUE SAHNEYE ÇIKTI
Dakikalar 61'i gösterdiğinde Dembélé'nin Aston Villa savunmasının arkasına gönderdiği müthiş pasla hareketlenen Désiré Doué, ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu.
Genç Fransız yıldız, kaleye doğru ilerledikten sonra yaptığı soğukkanlı vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndererek PSG'yi 2-1 öne geçirdi.
Golün ardından ofsayt şüphesi nedeniyle VAR incelemesi gerçekleştirildi.
VAR'DAN GOL KARARI
Golün ardından ofsayt şüphesi nedeniyle VAR incelemesi gerçekleştirildi.İncelemenin ardından Doué'nin pozisyonunun ofsayt olmadığı belirlendi ve PSG'nin golü geçerli sayıldı.
ASTON VILLA PES ETMEDİ
Geride kalan Aston Villa, ikinci kez beraberliği yakalamak için risk almaya başladı.
Unai Emery'nin öğrencileri özellikle geçiş hücumlarında PSG savunmasının arkasında boşluklar bulmaya çalışırken Paris ekibi de Aston Villa'nın ileri çıkmasıyla oluşan alanları değerlendirmek istedi.
PSG SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU
Son bölümde oyun iki kaleye gidip gelirken PSG skor avantajını korumayı başardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
TARİHİ BAŞARI
PSG üst üste iki sezonda UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Ajax, Milan ve Real Madrid'den sonra bunu başaran 4. kulüp oldu.
ASTON VILLA'DA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR
Kupayı PSG kazansa da Aston Villa cephesinde henüz 17 yaşındaki Brian Madjo çıktığı ilk maçta attığı golle ve sergilediği performansla futbol otoritelerini etkileyerek gelecek adına umut verdi.
Genç forvet, maçın ardından en çok konuşulan isimlerin başında geldi.