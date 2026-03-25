2002 yılından bu yana Dünya Kupası’na katılamayan A Milli Takım, bu kez Romanya engelini aşarak ve ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacağı finali kazanarak turnuvaya katılmayı hedefliyor.

Montella’nın planında santrfor pozisyonunda Deniz Gül’ün yer alması beklenirken, İspanya maçında gol atan genç oyuncunun bu karşılaşmada yedek kulübesinde başlaması ve sistemin santrforsuz yapıya yakın kurulması öne çıkıyor.

Kalede Uğurcan Çakır görev alacak. Savunma hattında ise Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nun forma giymesi bekleniyor.

Orta sahada sistem tercihi belirleyici olacak. Üçlü orta saha kurgusunda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu’nun birlikte görev alması planlanırken, hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Alternatif senaryoda ise orta sahada ikili düzene geçilmesi ve Arda Güler’in 10 numara pozisyonuna çekilmesi, Kerem Aktürkoğlu’nun ise ileri uçta değerlendirilmesi gündemde bulunuyor.

Deneyimli teknik direktör Montella, son kararını maç öncesinde yapılacak taktik antrenmanın ardından ekibiyle birlikte verecek. A Milli Takım, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.