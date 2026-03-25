Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı

Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı

Son anket Ser Araştırma'dan geldi. Anket firması vatandaşlara erken seçim isteyip istemediklerini ve 'Cumhurbaşkanı kim olmalı?' diye sordu. Yüzde 64.1 aynı tercihi yaparken çarpıcı anket sonuçları gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 1

Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen ve bağımsız yargı diyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor.

1 6
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 2

Ser Araştırma 13-16 Mart 2026 tarihlerinde 2.200 seçmene "Sizce 2026 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?" diye sordu.

2 6
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 3

Ankette vatandaşların yüzde 64.1'i erken seçime "Evet" derken, yüzde 35.9'u "Hayır" yanıtı verdi.

3 6
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 4

Ankette Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını isteynlerin oranı 42.3 olurken...

4 6
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 5

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı" diyenlerin oranı yüzde 39.7 oldu.

5 6
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı - Resim: 6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştırıldığı Ser Araştırma'nın son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro