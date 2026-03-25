Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen ve bağımsız yargı diyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor.
Son seçim anketi Ser Araştırma'dan: Çarpıcı sonuç... Yüzde 64.1 aynı tercihi yaptı
Son anket Ser Araştırma'dan geldi. Anket firması vatandaşlara erken seçim isteyip istemediklerini ve 'Cumhurbaşkanı kim olmalı?' diye sordu. Yüzde 64.1 aynı tercihi yaparken çarpıcı anket sonuçları gündem oldu.Dilek Taşdemir
Ser Araştırma 13-16 Mart 2026 tarihlerinde 2.200 seçmene "Sizce 2026 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?" diye sordu.
Ankette vatandaşların yüzde 64.1'i erken seçime "Evet" derken, yüzde 35.9'u "Hayır" yanıtı verdi.
Ankette Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını isteynlerin oranı 42.3 olurken...
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı" diyenlerin oranı yüzde 39.7 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştırıldığı Ser Araştırma'nın son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.
