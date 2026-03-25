Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamada savaş sonrası enerji tedarikinde oluşan son durum ve zam beklentileri konusunda açıklamalar yaptı.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam konusunda nisan ayını işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de son 5-6 yıldır çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıyoruz. Bundan Türkiye'ye kurtarma şansımız çok fazla yok. 1 dolarlık artışın maliyeti 400 milyon dolar. Şu anda doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı, 2026 bütçesi için koyduğumuz yaklaşık 305 milyar liralık bir destek programı var. Şu anda son gelişmeler devam ederse ilave 620 milyar liralık maliyet var. Bu destekleri devam ettireceğiz. 620 milyar liralık bir para bulmamız lazım bu kriz yıl sonuna kadar devam ederse. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğalgaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz."

"AKARYAKITTA TALEP KISITLAMASI YOK"

Bakan Bayraktar, eşel mobil sistemiyle motorinde devletin ÖTV'yi şu anda sıfıra indirdiğini kaydetti. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını ifade etti.

Bayraktar, Ortadoğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin şu arz enerji arzı konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 15'i bu bölgeden alınıyordu ama Irak boru hattından alım nedeniyle bu bölgeden tedarikimiz yüzde 10 seviyesinde yönetilebilir durumda. Ülkemiz adına enerji arz güvenliğinde sorun görünmüyor" dedi.