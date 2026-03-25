ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs Pazar günü yapılacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvurularının başladığı, başvuruların 2 Nisan Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer alırken, adaylar, kılavuza ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. ÖSYM, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği uyarısında bulundu.