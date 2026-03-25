Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KÜÇÜK KAZANÇLARLA GÜVEN KAZANDILAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin kendilerini yatırım uzmanı gibi tanıtarak halka arz edilecek şirketler olduğu bahanesiyle mağdurlardan para topladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, ilk aşamada düşük tutarlı yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek mağdurların güvenini kazandıkları, bir süre ödeme yaptıktan sonra ise daha yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılığı sürdürdükleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET HESABI KULLANILDI

Soruşturma kapsamında, zanlıların para transferlerinde çok sayıda şirket hesabı kullandıkları da ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle dolandırıcılık faaliyetinin izini gizlemeye çalıştıkları değerlendiriliyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarının devam ettiği bildirildi.