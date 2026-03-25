Türkiye’de gösterdiği başarılı performansın ardından sezon başında Shakhtar Donetsk ile anlaşan Arda Turan için dikkat çeken değerlendirmeler gündeme geldi.
Arda Turan hayatının şokunu yaşayabilir: Bu iddialar gündemi sarstı
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna’da tarihi bir başarıya imza atarken, Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko’nun, genç teknik direktör hakkındaki söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TARİHİ BAŞARI
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 2019/20 sezonundan bu yana UEFA organizasyonlarında çeyrek finale yükselen ilk Ukrayna takımı olmayı başardı. Bu başarı, kulüp adına önemli bir kilometre taşı olarak öne çıktı.
Öte yandan Arda Turan’ın ekibi, Ukrayna Premier Ligi’nde de zirve yarışını sürdürerek liderliğini devam ettiriyor.
ELEŞTİRİ ALDI
Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu sezon Avrupa kupası maçlarını sahasında oynayamayan ve buna rağmen Shakhtar Donetsk ile çeyrek finale yükselen Arda Turan, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Lech Poznan karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko tarafından sert sözlerle eleştirildi.
Shakhtar Donetsk, rövanş maçında turu, Lech Poznan forması giyen Moutinho’nun kendi kalesine attığı golle geçmeyi başarmıştı. Karşılaşmadaki performans ise Ukraynalı gazeteci Vatsko’nun eleştirilerinin odağında yer aldı.
Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko’nun YouTube kanalı Vatsko Live üzerinden yaptığı açıklamalarda Arda Turan’ın taktiksel tercihleri ve maç yönetimi hedef alındı. Vatsko’nun yorumlarının detayları ise dikkat çekti.
“CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR”
"Turan, teknik direktörden başka her şeye benziyordu. Moutinho’nun ( kendi kalesine attığı golün yaşanması Shakhtar için inanılmaz bir şanstı. Gerçekten inanılmaz bir şans. Bunun Shakhtar’ın hücum felsefesiyle hiçbir ilgisi yoktu.
Turan’ın, bu takımı yönetmedeki rolünün ne olduğunu çok ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Yardımcılarıyla birlikte teknik alanda zıplayan, bir şeyler bağıran, kollarını sallayan, sarı kartlar gören ama sahada hiçbir şeye etki edemeyen bir teknik direktör mü? O zaman buna başka bir tanım bulmak gerekir.
AYRILIK İDDİASI
Takımı maça hazırlamak yönetmektir. Maç sırasında işlemeyen şeyleri sahada düzeltebilmek yönetmektir.
Bu da yönetmektir. Maçın sonunda hücumdaki kargaşa, Shakhtar’ın Brezilyalı gençlerinin birbirlerinin gol atmasına engel olup topu paylaşamaması ve tüm Avrupa’ya alay konusu olması da yine yönetimle ilgilidir. Bu, Ukrayna’nın en zengin kulübünün ortaya koyduğu acınası bir oyundu.
Eğer Turan bu maçtan ders çıkarmazsa, bu sorumsuzluğun, düzensizliğin ve sahadaki bu karmaşanın tekrar etmemesi için önlem almazsa, Arda Turan’ın Shakhtar’da uzun süre kalacağından çok şüphe duyarım."