FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile Beşiktaş Park’ta karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, video analiz toplantısıyla başladı.

Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda devam eden idmanda futbolcular; ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yaptı. Tedavileri süren Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı.

İdmanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Abdullah Ayaz, Yusuf Yerkel ve Kadir Kardaş da takip etti.

Montella ve bir milli futbolcu, Romanya maçı öncesinde yarın saat 13.45’te Riva’da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Milli takım, saat 16.00’da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.