Avrupa Elemeleri kapsamında gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım ile Uluslar Ligi üzerinden gelen ve gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off aşamasında mücadele edecek.

E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, rakibini geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme formatıyla oynanacak play-off etabında 16 takım, dört ayrı yol üzerinden Dünya Kupası bileti arayacak. Yarı finalde torbada yer alan takımlar maçlarını sahasında oynayacak.

Play-off yarı final karşılaşmaları yarın, final mücadeleleri ise 31 Mart’ta gerçekleştirilecek.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde sıralanıyor:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Romanya karşısına çıkacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek, dördüncü hakem olarak Benoit Bastien görev yapacak.

Türkiye, Romanya engelini aşması durumunda 31 Mart’ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final oynayacak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

Milli takımda Merih Demiral ve Zeki Çelik’in sağlık durumları belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun durumu yapılacak son kontroller sonrası netlik kazanacak. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım’ın Romanya maçı aday kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattında çok sayıda oyuncu yer alırken, Romanya cephesinde de Mircea Lucescu yönetiminde geniş bir kadro ile hazırlıklar sürüyor.

Romanya kadrosunda Premier Lig ve Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen isimler bulunurken, karşılaşmanın yüksek tempolu ve rekabetçi geçmesi bekleniyor.