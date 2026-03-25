850 bin liranın aylık faizi fırladı: İşte banka banka oranlar

Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından parasının değerini korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizlerine akın ediyor. Peki 850 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Akbank

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 24.939,54 TL

Vade Sonu Tutar: 874.939,54 TL

1 8
Odea

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 23.026,62 TL

Vade Sonu Tutar: 873.026,62 TL

2 8
Garanti BBVA

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 24.591,78 TL

Vade Sonu Tutar: 874.591,78 TL

3 8
QNB

Faiz Oranı: %42,75

Net Kazanç: 24.427,23 TL

Vade Sonu Tutar: 874.427,23 TL

4 8
TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.680,87 TL

Vade Sonu Tutar: 873.680,87 TL

5 8
ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 24.591,78 TL

Vade Sonu Tutar: 874.591,78 TL

6 8
Denizbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 26.838,32 TL

Vade Sonu Tutar: 876.838,32 TL

7 8
Halkbank

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 21.517,81 TL

Vade Sonu Tutar: 871.517,81 TL

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro