ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi piyasayı çok sert vurmuştu. Pazartesi günü piyasalar kara bir güne ‘merhaba’ demişti. Altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar gelerek son 40 yılın en büyük kaybı ortaya çıktı. Altının düşüş nedeni ise enerji fiyatlarındaki artış ile pek çok ülkenin altın rezervini dolara kaydırması olarak uzmanlar belirtmişti.
Kapalıçarşı altın fiyatları şahlandı: Piyasalarda renk yeşile döndü
Piyasalarda "Kara Pazartesi" sonrası büyük dönüş yaşandı. 40 yılın en sert düşüşünü yaşayan altın, Trump'ın mesajıyla yeniden şahlandı. Ons altın 4 bin 500 doları aşarken, Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin TL barajını devirdi. İşte altın fiyatlarında son durum...
Ancak düşüş kalıcı sürmedi. ABD tarafından Trump’ın ‘5 gün saldırıyı erteliyoruz’ mesajıyla piyasalarda yeniden yükselişleri geçmişti. Son olarak dün altın tarafında düşüşü fırsat bilen milyonlarca vatandaş düğün ve yatırım için Kapalıçarşı’ya akın etmişti. Öyle ki bazı kuyumcularda altın bile kalmadı.
Altın tarafında bugün sabah saatlerinde ise ons altın 4 bin 500 bandını aştığı görüldü. Yüzde 2,23 yükseliş ile ons altın 4 bin 573 dolardan işlem alıyor. Ons gümüş ise 66 dolar seviyesinden 73,59 dolar bandına yükseldi.
Dolar tarafı ise güne negatif başladı. Dolar, 44,35 TL seviyelerinde işlem alıyor. Bitcoin tarafı ise 70 bin dolar bandında seyrediyor. Brent petrol ise 100 bin doların altına inerek 96 dolarda işlem yapıyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Gram altın serbest piyasada 6 bin 521 TL seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin TL’yi aştı. Altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram altın
Alış: 6 bin 858 TL
Satış: 7 bin 87 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 271 TL
Satış: 12 bin 206 TL
Yarım altın
Alış: 22 bin 541 TL
Satış: 23 bin 848 TL
Tam altın
Alış: 44 bin 876 TL
Satış: 47 bin 555 TL