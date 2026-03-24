A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasını Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği bildirildi.

UEFA’nın duyurusuna göre 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada düdük François Letexier’de olacak.

Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Benoît Bastien görev yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, Romanya engelini aşması durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.