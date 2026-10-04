Her milli maç sonrası sabahlarda “Montella istifa etti mi?” sorusunu duyar olduk.



O gün haberlere bakmayan sporsever, bir diğer arkadaşına artık Montella’nın A Milli Takım’daki süresinin dolduğunu düşünerek “Eee, buna da istifa edilir artık!” düşüncesiyle istifa sorusunu yöneltiyor.



Bir diğer yandan spor yazarları, maç arkası yorumcuları…



Eleştiriyorlar da eleştiriyorlar…



Vay efendim “forvet bulamıyormuş”, “sistemi oturtamamış”, “taktiği yokmuş”… Falan filan…



Ya arkadaşlar bu Montella bizi Dünya Kupası’na götürdü bunu unutmamak lazım…



Tamam 1 maç kazandık, olabilir spor bu.



Montella son 6 maçtan 5’ini kazandıramadı takıma, evet…



Ne olmuş yani Dünya Kupası’na ayak basmışız, Uluslar Ligi’nde A Grubu’na yükselmişiz. Bu başarı değil mi yani. Önemli olan katılmak değil mi?!



“Dünya Kupası’na erken veda etmek koyar mı hiç, çalışır daha iyisini yaparız” diye düşünen sporseverler Uluslar Ligi’nde daha zor rakiplere karşı yenildiğinde en azından o kadar kolay rakiplere karşı yenilmediği için içi rahat olabilir.

Sonuçta; Fransa, İtalya ve Belçika…

Montella da Belçika maçının ardından yaptığı açıklamada “A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz.” diyor.



Yani Milli Takım bu sözlere göre “ayrıcalıklı” sevgili sporseverler.



Yani belki de en iyi jenerasyonumuz böyle böyle acayip deneyim kazanacak.

Jenerasyon dediğiniz nedir ki; biri gider biri gelir.

Yani Brezilya ve Almanya jenerasyon sıkıntısı çekiyor ve yeni jenerasyon yakalamamış olabilir ama bu onlar için geçerli.

Deneyim deneyimdir, biz de “ayrıcalıklıyız” sonuçta ona göre değerlendirelim.

Yani futbol tarihimizde Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi başarılar sürekli çıkacaktır… İlk defa böyle yeteneklerimiz var diye bir daha çıkmayacağını düşünmek yanılgıdır.

“Türk teknik adam gelsin” diyenler veya “A klasman bir hoca gelsin, bu takım uçar” diyenler lütfen biraz vicdanlı düşünsün.

Kimsenin ekmeğiyle oynamaya gerek yok yani, Montella kalsın, elbet bir gün başarırız.

Yeni hoca gelse ve başarılı olsak ne olacak ki?

Gözyaşlarının üstüne mutluluk olur mu hiç?

“Montella istifa etti mi?” diye de sorup durmasın daha da kimse.

Bu ülkede istifa öyle içten gelerek edilen bir şey olmadı çoğunlukla.

Ha İtalyanlar süre vermiş tabi Montella için ama…

Böyle vicdansızlık olur mu ya, bu da yapılmaz.

Yarın İtalya ile oynayacağımız maçta kaybeden biz olursak, Montella ile vedalaşılacak iddiaları falan…

Ayıp gerçekten.

Başarılar Montella, yarın yenilsen bile biliyoruz ki o koltuk sende!..