Beşiktaş'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi.

SERDAL ADALI 3 BİN 815 OY ALDI

Tek aday olarak seçime katılan Adalı, oy sayımının tamamlanmasının ardından 3 bin 815 oyla siyah-beyazlı kulübün başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

'TEK YUMRUK OLMUŞ BEŞİKTAŞ'IN ELDE EDEMEYECEĞİ BAŞARI YOK'

Yeniden başkan seçilmesinin ardından konuşan Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Artık yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi, her geçen gün artan azim ve hızla Beşiktaşımızın yeniden zirvede olacağı, sportif başarıyı yakalayacağımız ve finansal bağımsızlığımızı kazanmaya başlayacağımız günler için hep beraber çalışma zamanı. Camiamız ve taraftarlarımız için de her branşta, her mücadelede Beşiktaşımıza destek olma, birlik ve beraberliğimizi yeniden gösterme zamanı. Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur."