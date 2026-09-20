Futbolun yazılmamış en eski kuralıdır: Derbilerin haritasını taktik tahtaları değil, yeşil sahaya ayak basan devlerin karakteri çizer. Bazen kağıt üzerindeki tüm tahminler, geçmiş yılların tüm istatistikleri tek bir dokunuşla kağıttan bir kule gibi devriliverir. Dün akşam Trabzon’da, Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla yarışan tam olarak böyle tarihi bir kasırgaya tanıklık ettik. Son dört yılın amansız şampiyonu, Avrupa sahnelerinde adından en çok söz ettiren Galatasaray, Papara Park’ın çimlerinde adeta neye uğradını şaşırdı. Ancak bu 4-0’lık tarihi skorun perde arkasını konuşurken dürüst olalım; saha içi organizasyonlarını, taktiksel aksaklıkları ya da kırmızı kartları tartışmak dünün hikayesini eksik anlatmak olur. Dün akşam sahnede taktiklerden öte, zamana ve şüphecilere meydan okuyan bir futbol dehası vardı: Mohamed Salah.

Yaz transfer döneminde Liverpool’dan Trabzonspor’a imza attığında yüksek sesle fısıldayanlar olmuştu. "Jübile yapmaya mı geliyor?", "Eski temposu kaldı mı?", "Liverpool bitti demeseydi bırakır mıydı?" diyen o klişe futbol aklı, dün gece yeşil sahanın ortasında adeta kelimelerini yutmak zorunda kaldı. Salah, bitti diyenlerin yüzüne futbolun en estetik, en amansız cevabını verdi. Henüz 4. dakikada orta sahadan başlattığı o koşuda, zamana nasıl kafa tuttuğunu gösterirken; sanki 20’li yaşlarının başındaki bir gencin açlığıyla ve bir ustanın soğukkanlılığıyla topu filelerle buluşturdu. Bu sadece bir gol değil, "Ben buradayım" fermanıydı.

Topa her temasında taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gözlerinin pasını silen, tek bir pasıyla oyunun bütün geometrisini değiştiren bir akıldan bahsediyoruz. 39. dakikada Saviolo’ya adeta "al da at" dercesine yaptığı asistle sahnedeki resitalini zenginleştiren Mısırlı yıldız; 44 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick’ini tamamlayarak galibiyetin altına imzasını attı. 3 gol, 1 asist… Yani takımının attığı dört golün tamamında doğrudan orkestra şefliği yapan bir mimar. Rakip savunmanın arkasına sarkarken gösterdiği o estetik gol koşuları, Süper Lig’e sadece bir yıldızın değil, futbolun öz saf kalitesinin indiğini kanıtladı.

Kuşkusuz Galatasaray cephesinde Osimhen’in yokluğu büyük bir eksiklikti, kulübede ve sahada yaşanan gerginlikler oyunu kopardı. Fakat sahadaki bu görkemli şovu sadece rakibin eksikleriyle açıklamak Salah’ın emeğine haksızlık olur. Türkiye’nin en domine takımına karşı böyle bir dominasyon kurmak, ancak birinci sınıf bir dünya starının yapabileceği bir işti. Nitekim maçın hemen ardından dünya basınının mansetleri adeta Mısır Kralı’nın Trabzon’daki devrimiyle çalkalandı. Küresel medya, Liverpool sonrası "bitti" sanılan o efsanenin Türkiye’de nasıl bir futbol rönesansı başlattığını manşetlerine taşıdı.

Thomas Reis’in Trabzonspor kulübesindeki ilk maçında yakaladığı bu görkemli başlangıç, ligin tüm dengelerini ve rengini değiştirecek nitelikte. Mohamed Salah, dün akşam Papara Park’ı dolduran binlerce taraftara ve ekran başındaki milyonlara unutulmaz bir futbol gecesi armağan etti. O, sahada süzülürken sadece üç puanı almadı; futbolun bir yaş ya da yaşatılan algı işi değil, tutku ve kalite işi olduğunu tekrar tüm dünyaya haykırdı.

Kral tacını çıkartmamış, sadece Karadeniz’in kıyısında yeniden parlatmış. Ve görünen o ki bu sezon Süper Lig, Mısır Kasırgası’nın ritmiyle dans etmeye devam edecek.