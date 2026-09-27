Thelyson Orélien, “C’itait ça ou mourir” (Ya Bu Ya Ölüm) adlı romanıyla Fransa'da Prix du Roman Fnac ödülünü kazanmasının ardından, romanın tamamen yapay zekâya yazdırıldığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Tüm iddialara rağmen, metnin tam olarak yapay zekâ çıktısı olup olmadığı teknik olarak kanıtlanamadığı ve yalnızca "büyük benzerlikler bulunabileceği" kıstasına dayanıldığı için nokta atışı bir tespit yapılamadı.

Yine de iddialar bir kez olsun iz bıraktı mı? Bıraktı.

Gelelim bir diğer konuya…

Tamamen yapay zekâ teknolojileriyle üretilmiş, tanıdık bir yapım:

Ay Yapım'ın yapay zekâ iştiraki AI Yapım tarafından geliştirilen ve dünyadaki ilk örneklerden biri olan Castle Walls (Surlar) ortaya çıktı. Yayınlanan fragmanı merak uyandırdı ve gayet çekici geldi.

Tam bu noktada kafaları karıştıran bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz:

Yapay zekâ ile üretilen içerikler, insan elinden çıkanların verdiği hazzı verebilir mi?

Yapay zekânın sınırlarını henüz kestiremediğimiz, belki de henüz yolun çok başında olduğumuz ama pek çok alanda işlevselliğini kanıtlamış devrimsel bir süreçten bahsediyoruz.

Misal; mutlaka yapay zekâ ile üretilmiş bir şarkıya denk gelmişsinizdir.

Ben o müziklerde bir duygu hissedemiyorum; fazla yapay geliyor. Bir şarkı ki sözleriyle, tınısıyla sizi alıp götürmeli… Yeri gelince neşelendirip enerji vermeli, yeri gelince derdinizi tek bir nota ve birkaç anlamlı sözle anlatmalı. Öyle olmaz mı? Dinlediğiniz şey sizi bir anda şarkının içine atmaz mı?

Müzik elbette sadece bir örnek… Gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada ve tanıtım yapılan pek çok alanda da yapay zekâ kullanılıyor. Örneğin tasarımlarda yapay zekâ tercih edilmesi, işin ruhunu tamamen yok ediyor.

Tuttuğunuz takımı düşünün mesela… Logosunu yapay zekâya tasarlatın ve bir görün: Sunduğu örnekler (talimatınıza ek yapmak zorunda kalmazsanız...) neye benzeyecek ve ne kadar anlamlı olacak?

Daha da absürt bir örnek vereyim: Milli Takım, ABD'de Dünya Kupası'na gittiğinde; yakından tanıdığımız birçok dev marka, takımın yıldızlarıyla reklamlar yayınladı. Bu reklamların çoğunda yapay zekâ kullanılmıştı. Ne ruh vardı ne de derinlik; bence hiçbiri anlamlı veya çekici değildi. Hatta bazı reklamlarda Milli Takım'ın yıldız oyuncuları kendilerine bile benzemiyordu. Bir markanın bırakmak istediği ilk izlenim kalitedir oysa...

Bu durumu normal karşılayanlar varsa, yazının devamı pek sizlik değil.

Konu buraya kadar basit bir çekememezlik ya da eleştiri gibi görünebilir. Ancak şunu vurgulamak gerekir: Bir uçak yapmak isteyip uçak mühendisi yerine yapay zekâdan yardım almaya karar verirseniz; uçak mühendisleri yok olduğunda siz yapay zekâyı değil, yapay zekâ sizi kullanmaya başlar.

İşte bu yüzden yapay zekâ devlerine "Biraz yavaşlayın" uyarıları yapılıyor. Görünen o ki dünya, yapay zekâyı çok yanlış anladı.

Yapay zekanın size dünyanın en özel yeteneklerini bahşedeceğini sanıyorsanız bu en büyük yanılgınız olacaktır.

Bir süre sonra yapay zekâ kaynaklı istihdam krizlerinin büyümesi çok olası. Ancak unutmamak lazım ki yapay zekânın da başında hâlâ birileri var; arkamızı yasladığımız o devasa yapay zekâ dağı bir gün bizi yüzüstü de bırakabilir.

Bu kontrol edilemez gelişimin ve devletlerin gücü elinde tutma arzusunun bizi nereye sürükleyeceğini bilmiyoruz, fakat sürecin yavaş ilerlemeyeceği kesin. Bir fabrika, işlerini tamamen yapay zekâ ile halletmeye başladığında, artık gerek kalmadığı düşünülen insanlar büyük bir kaosun ortasında kalacak. Örneğin bir otomobil fabrikası yüksek oranda işçi çıkardığında, yaratılan o küresel işsizlik girdabında üretilen arabaları kimlerin satın alacağını gerçekten merak ediyorum.

Ve son olarak, konunun başına dönelim…

Bir gün belki de hangi filmin yapay zekâ ile yapılmadığını arar hale geleceğiz. Belki de bugünlerde, son defa bir sanat eserini en sade ve en insanî haliyle görüyor ya da duyuyoruz.

İnsan eliyle hiçbir şeyin üretilmediği bir an yaşarsak; işte o zaman elimizde kalan her insanımsı bilginin, robotik bilgiye kıyasla ne kadar değerli olduğunu çok daha net anlayacağız.