Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül)

Altın yatırımcısının gözü cuma günü ABD'den gelecek enflasyon verilerinde. Haftalık bazda ufak çaplı iniş ve çıkışlar gösteren altında, 9 Eylül Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam fiyatları ne kadar?

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 1

9 Eylül Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

1 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 2

ONS altın: 4 bin 377 dolar

2 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 3

Gram altın
Alış:6 bin 824 lira
Satış:6 bin 825 lira

3 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 4

Çeyrek altın
Alış: 11 bin 9 lira
Satış: 11 bin 143 lira

4 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 5

Yarım altın
Alış: 22 bin 45 lira
Satış: 22 bin 279 lira

5 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 6

Tam altın
Alış: 43 bin 721 lira
Satış: 44 bin 581 lira

6 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 7

Cumhuriyet altın
Alış: 43 bin 887 lira
Satış: 44 bin 416 lira

7 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 8

22 Ayar Bilezik gram altın
Alış: 6 bin 161 lira
Satış: 6 bin 217 lira

8 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 9

14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 708 lira
Satış: 4 bin 920 lira

9 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 10

18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 981 lira
Satış:4 bin 982 lira

10 11
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül) - Resim: 11

22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 170 lira
Satış: 6 bin 387 lira

11 11
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