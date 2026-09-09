9 Eylül Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın bu gün ne kadar? (9 Eylül)
Altın yatırımcısının gözü cuma günü ABD'den gelecek enflasyon verilerinde. Haftalık bazda ufak çaplı iniş ve çıkışlar gösteren altında, 9 Eylül Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam fiyatları ne kadar?Aykut Metehan
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ONS altın: 4 bin 377 dolar
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Gram altın
Alış:6 bin 824 lira
Satış:6 bin 825 lira
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Çeyrek altın
Alış: 11 bin 9 lira
Satış: 11 bin 143 lira
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Yarım altın
Alış: 22 bin 45 lira
Satış: 22 bin 279 lira
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Tam altın
Alış: 43 bin 721 lira
Satış: 44 bin 581 lira
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Cumhuriyet altın
Alış: 43 bin 887 lira
Satış: 44 bin 416 lira
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22 Ayar Bilezik gram altın
Alış: 6 bin 161 lira
Satış: 6 bin 217 lira
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14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 708 lira
Satış: 4 bin 920 lira
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18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 981 lira
Satış:4 bin 982 lira
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22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 170 lira
Satış: 6 bin 387 lira
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