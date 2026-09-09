Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü, ülke genelinde Salmonella Enteritidis bakterisi kaynaklı 81 enfeksiyon vakasının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti
Fransa merkezli patlak veren Salmonella salgınında 81 kişi hastalandı. Yapılan incelemelerin ardından bakterinin kaynağı olan kabak çekirdekleri Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de acilen toplatılmaya başlandı.Kaynak: Diğer
Yürütülen laboratuvar incelemeleri ve araştırmalar sonucunda salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisinden dağıtılan kabak çekirdekleri olduğu kesinleşti. Tehlikenin tespit edilmesinin ardından riskli ürün grubunun acilen piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı.
SALGIN 4 ÜLKEYE SIÇRADI
Geri çağırma süreci, Grand Frais mağazaları üzerinden satışı yapılan ürünleri kapsıyor.
Şüpheli partilerin Fransa'nın yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre’ye de dağıtıldığı belirlendi.
HANGİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR?
Bu 4 ülkede eş zamanlı olarak raflardan toplatılan ürünler şunlar:
Tekil paketli çiğ kabak çekirdekleri
"Mélange sportif" paketli karışımları
"Mélange Babylone" paketli karışımları
"Mélange spécial salade estivale" paketli karışımları
HASTALARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bakteri bulaşmış ürünleri tüketen 81 kişiden 6’sının hastanede yatarak tedavi gördüğü, 2 kişinin ise acil servise başvurduğu bildirildi.
Sağlık yetkilileri sevindiren haberi de paylaşarak, enfekte olan tüm hastaların tedavilerinin tamamlandığını ve iyileşerek taburcu edildiklerini açıkladı.
BU TARİHLERE DİKKAT
Yetkililer, söz konusu şüpheli ürünlerin 1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satıldığını açıkladı.
Toplatma kararına konu olan paketlerin son tüketim tarihlerinin ise 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği belirtildi.
Bulaşmanın tam kaynağını netleştirmek amacıyla uzmanların işleme tesisindeki denetim ve araştırmaları aralıksız devam ediyor.