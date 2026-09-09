Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti

Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti

Fransa merkezli patlak veren Salmonella salgınında 81 kişi hastalandı. Yapılan incelemelerin ardından bakterinin kaynağı olan kabak çekirdekleri Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de acilen toplatılmaya başlandı.

Kaynak: Diğer
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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 1

Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü, ülke genelinde Salmonella Enteritidis bakterisi kaynaklı 81 enfeksiyon vakasının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 2

Yürütülen laboratuvar incelemeleri ve araştırmalar sonucunda salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisinden dağıtılan kabak çekirdekleri olduğu kesinleşti. Tehlikenin tespit edilmesinin ardından riskli ürün grubunun acilen piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 3

SALGIN 4 ÜLKEYE SIÇRADI

Geri çağırma süreci, Grand Frais mağazaları üzerinden satışı yapılan ürünleri kapsıyor.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 4

Şüpheli partilerin Fransa'nın yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre’ye de dağıtıldığı belirlendi.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 5

HANGİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR?

Bu 4 ülkede eş zamanlı olarak raflardan toplatılan ürünler şunlar:

Tekil paketli çiğ kabak çekirdekleri

"Mélange sportif" paketli karışımları

"Mélange Babylone" paketli karışımları

"Mélange spécial salade estivale" paketli karışımları

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 6

HASTALARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakteri bulaşmış ürünleri tüketen 81 kişiden 6’sının hastanede yatarak tedavi gördüğü, 2 kişinin ise acil servise başvurduğu bildirildi.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 7

Sağlık yetkilileri sevindiren haberi de paylaşarak, enfekte olan tüm hastaların tedavilerinin tamamlandığını ve iyileşerek taburcu edildiklerini açıkladı.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 8

BU TARİHLERE DİKKAT

Yetkililer, söz konusu şüpheli ürünlerin 1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satıldığını açıkladı.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 9

Toplatma kararına konu olan paketlerin son tüketim tarihlerinin ise 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği belirtildi.

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Kabak çekirdekleri raflardan tek tek toplatılıyor: 4 ülke harekete geçti - Resim: 10

Bulaşmanın tam kaynağını netleştirmek amacıyla uzmanların işleme tesisindeki denetim ve araştırmaları aralıksız devam ediyor.

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