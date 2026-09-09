Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Eurofighter pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamladıkları ve uçuş eğitimlerine başlandığı bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar yapıldı:
"Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı"
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2Hthy0GRN1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2026