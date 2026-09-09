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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Eurofighter pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamladıkları ve uçuş eğitimlerine başlandığı bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar yapıldı:

"Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı"