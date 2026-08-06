Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı

Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.