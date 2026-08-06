Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışma yasağı yeniden devreye girdi. 5-15 Ağustos tarihleri arasında 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmak yasaklanırken, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 1

KKTC'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışmak 10 gün süreyle yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı.

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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 2

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesinin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 3

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği belirtildi.

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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 4

Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 5

KKTC'de daha önce de 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sıcak hava koşullarından dolayı öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasaklanmıştı.

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Meteoroloji uyardı, bakanlık yasakladı: KKTC'de açık alanda çalışma 10 gün yasaklandı - Resim: 6

KKTC Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu açıklayarak, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

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