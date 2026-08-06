ABD'li e-ticaret devinden toplu işten çıkarma kararı: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Yeniden yapılanmanın temel amacının maliyetleri azaltmak olmadığını belirten Goyal, "Maliyet tasarrufları bu değişikliklerin bir sonucu ancak asıl hedef bu değil. Bu çalışmaya, maliyet azaltma hedefi ya da Etsy'yi küçültme amacıyla başlamadık. İşe ve ekibe yatırım yaptığımızı ve uzun vadeli stratejimiz açısından önemli alanlarda yeni işe alımlar yaptığımızı görmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.