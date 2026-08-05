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AK Parti ve MHP'nin düzenleyeceği ortak basın toplantısında teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması bekleniyor.

ÖCALAN VE AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER KAPSAM DIŞINDA

Teklifte, Abdullah Öcalan'a yönelik herhangi bir af ya da yeni bir statü düzenlemesi yer almıyor. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, ayrıca örgüt yöneticileri ile ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası alanlar ve cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 hükümlünün düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor.

2005 yılından önce işlenen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlar da kapsam dışında bırakıldı. Düzenlemede, yasa kapsamına giren ve girmeyen kişiler hukuki gerekçeleriyle tek tek sıralandı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE KADEMELİ CEZA ERTELEMESİ GELİYOR

Teklifte infaz süreci; soruşturma, kovuşturma ve hüküm aşamalarını kapsayan üç kademeli bir sistem olarak düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla örgütün varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi ve silah bırakma sürecinin doğrulanmasının ardından, şiddeti bıraktığını beyan ederek topluma entegrasyonu kabul eden örgüt üyeleri hakkında Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla ceza ertelemesi uygulanabilecek.

Buna göre, kasten öldürme suçları kapsam dışında tutulurken, 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıllık erteleme öngörülüyor. Bu süre içinde yeniden suç işlemeyenlerin cezaları infaz edilmiş sayılacak.

DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE 6 AY BAŞVURU SÜRESİ

Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK mensuplarının 6 ay içinde devlete başvuruda bulunması zorunlu olacak.

Düzenlemenin bazı hükümleri kanunun yürürlüğe girmesiyle uygulanırken, bazı maddeler ise silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesinin ardından devreye girecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklifte, adam öldürme suçu işleyenler ile müebbet hapis cezası alanlar hariç olmak üzere;

-Cezası kesinleşenler,

-Hakkında yargılama devam edenler,

-Avrupa'da bulunan örgüt mensupları,

-Kandil'de bulunan örgüt üyeleri,

-Devlet kayıtlarında örgüt mensubu olarak yer alan kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde düzenleme kapsamına alınabilecek.

İKİ YENİ KURUL OLUŞTURULACAK

Teklif kapsamında sürecin koordinasyonu ve örgüt üyelerinin rehabilitasyonu, eğitim ve istihdam yoluyla topluma kazandırılması amacıyla Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Ayrıca sürecin Meclis ayağını takip etmek amacıyla TBMM Başkanı'nın başkanlığında milletvekillerinden oluşacak ayrı bir komisyon görev yapacak.

SİYASET YASAĞI VE HAKLARIN İADESİ DÜZENLEMESİ

Türkiye'ye dönen örgüt üyeleri, durumlarına göre en az 2, en fazla 3 yıl siyaset yapamayacak. Yasaklanmış hakların geri verilmesi ise Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu'nun değerlendirmesi doğrultusunda uygulanacak.

Öte yandan, DEM Parti MYK'da alınan karar doğrultusunda Eş Genel Başkanlar, İmralı Heyeti üyeleri ve parti yöneticilerinin de çerçeve yasa teklifine imza atmasının beklendiği belirtildi.