KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin dün alabora olmasının ardından deniz ulaşımında yeni karar alındı.

Yaşanan olayın ardından Mersin-Girne arasındaki yolcu taşımacılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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TAŞUCU VE ANAMUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Mersin'den gerçekleştirilen Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan seferlerin yapılmayacağı duyuruldu. İptal kararının görevliler tarafından yolculara bildirilmesinin ardından bazı yolcular limandan ayrıldı.

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TAŞUCU LİMANI'NDA EKİPLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Girne Limanı'ndan hareket eden geminin alabora olması nedeniyle dün Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturulmuştu.

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Liman bölgesinde AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişinin devam ettiği bildirildi.