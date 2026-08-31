KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin dün alabora olmasının ardından deniz ulaşımında yeni karar alındı.
Yaşanan olayın ardından Mersin-Girne arasındaki yolcu taşımacılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
TAŞUCU VE ANAMUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Mersin'den gerçekleştirilen Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan seferlerin yapılmayacağı duyuruldu. İptal kararının görevliler tarafından yolculara bildirilmesinin ardından bazı yolcular limandan ayrıldı.
TAŞUCU LİMANI'NDA EKİPLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Girne Limanı'ndan hareket eden geminin alabora olması nedeniyle dün Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturulmuştu.
Liman bölgesinde AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişinin devam ettiği bildirildi.