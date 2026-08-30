Girne'de ölüm yolculuğu: Kaptanın yetkileri neydi, ne yapmadı?

KAZANIN NEDENİ NE? TANIKLAR NE ANLATTI?

Kazadan kurtulan bazı yolcular, geminin su almaya başlamasına rağmen yolculuğun durdurulmadığını, uyarılarının görmezden gelindiğini öne sürdü.

Bazı kazazedeler ayrıca can yeleği eksikliğinden ve yeterli acil durum bilgilendirmesi yapılmadığından şikâyetçi oldu. Bu iddialar, kaza sonrasında kaptan ve yedi mürettebat üyesinin gözaltına alınmasının da gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor.