Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

KKTC’nin Girne açıklarında bir yolcu gemisi batmıştı. Gemide 241 kişinin kurtarıldığı 8 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

18 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gemi faciasına dair mahkeme süreci ise başladı.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini talep etti.

Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

Gözaltına alınan 9'u hakkında ise 3 gün tutuklama kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...