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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu için hazırlıklarını tamamladı. Bankadan yapılan duyuruya göre, yeni rapor 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyon Raporu 2026-III”ün tanıtımı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

TOPLANTI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE YAPILACAK

TCMB’nin açıklamasına göre toplantı, 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantıda, Merkez Bankası’nın enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve yeni raporun detayları paylaşılacak.

TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

Enflasyon Raporu toplantısı, TCMB’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca toplantı, bankanın X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından da takip edilebilecek.

TCMB’nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile birlikte enflasyon beklentileri, ekonomik gelişmeler ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.