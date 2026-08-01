Milyonlarca Bağ-Kur'lu prim borçlarında faiz indirimi veya silinme beklentisi taşırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun borçluların merak ettiği soruları yanıtladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklileri uyardı: 'Faizin faizini ödeyeceksiniz'
"Bağ-Kur borcumun faizini sildirebilir miyim?" sorusuna Instagram hesabından yayınladığı videoyla yanıt veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, acı gerçeği açıkladı: "Faiz sildirme hakkınız yok, borç 72 aya bölünüyor ama faizin faizi ödeniyor."Hava Demir
Erdursun, prim borcu faizlerinin silinmesinin mevcut yasal düzlemde imkânsız olduğunu belirterek borç yapılandırmasındaki gizli maliyete dikkat çekti.
Özgür Erdursun: "Böyle Bir Yasal Hakkınız Şu Anda Yok"
Bağ-Kur prim borcunun faizini sildirmek isteyen vatandaşlara seslenen Erdursun, sürecin işleyişini şu sözlerle özetledi:
"Bağ-Kur prim borcunuzun faizini sildiremezsiniz. Siz borcunuzun faizini sildirip ödeme yapmak isterseniz, öyle bir yasal hakkınız şu anda yok."
Erdursun, devletin sunduğu taksitlendirme imkânının ise faizleri silmediğini, aksine toplam borcu yeniden faizlendirdiğini vurguladı.
"Faizin Faizi Eklenerek Ödeniyor"
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında borçların taksite bağlanabildiğini ancak bunun ciddi bir maliyet getirdiğini belirten Özgür Erdursun, sistemin nasıl çalıştığını şöyle açıkladı:
"En son yasal düzenlemeyle beraber 72 aya kadar borcunuzu faiziyle beraber, toplam borcunuzu böldürebilirsiniz. Yani sizin bir borcunuz var, bir de faizi var.
Faiz ile anaparanızın toplamının üzerine bir kere daha faiz —yani faizin faizini ekleyerek— borcunuzu sabit taksitlerle ödeyebilirsiniz."
SGK Tecil/Taksitlendirmede Güncel Şartlar: 31 Ağustos 2026'ya Dikkat
Özgür Erdursun'un işaret ettiği 72 aylık taksitlendirme mekanizmasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında uyguladığı güncel kurallar ise şöyle:
İndirimli Tecil Faizi (yüzde 29)
Normal şartlarda yüzde 39 olan yıllık tecil faizi oranı, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapıp ilk taksiti ödeyenler için yüzde 29 olarak uygulanıyor.
Azami Vade
Borçlular mali durumlarına (likidite oranına) göre birikmiş borçlarını en fazla 72 ay (6 yıl) vadeye böldürebiliyor.
10 Milyon TL Teminatsız Limit
Borç taksitlendirmelerinde teminat arama sınırı 10 milyon TL'ye çıkarılmış durumda.
Uzmanlar, faiz af beklentisiyle ödemeleri geciktirmenin birikmiş borç yükünü daha da artıracağını, taksitlendirme düşünen esnafın 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.