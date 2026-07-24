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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin resmi internet sitesinden yapılan basın duyurusuna göre; idari kayıtlara dayanan mikro veri analizleri sonucunda istatistiksel hesaplamalarda yeni bir yapılandırmaya geçiliyor.

REVİZYON KAPSAMINDA ATILACAK 3 TEMEL ADIM

Veri derleme sürecini daha sağlıklı hale getirmeyi hedefleyen TCMB'nin yapacağı güncellemelerde 3 adım öne çıkıyor.

Yurtiçi yerleşik kişilerin dış ekonomik işlemleriyle doğrudan bağlantısı olmayan, ancak istatistiklere tek taraflı yansıyan efektif (nakit) karşılığı mevduat hareketleri, sisteme eklenecek yeni bir "uyarlama kalemi" ile ayrıştırılarak tablolara daha doğru biçimde yansıtılacak.

Gerçek kişilerin yurt dışındaki mevduat hareketlerinin ölçümünde karşılaşılan mevcut yapısal engeller ortadan kaldırılıyor. Daha kesin ve net sonuçlar elde etmek amacıyla işlem bazlı SWIFT verileri artık veri derleme sürecine entegre edilecek.

Bugüne kadar istatistiksel tablolarda yer almayan finansal türev işlemleri, sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak ve Finans Hesabı'nın altında yepyeni, ayrı bir kalem olarak yerini alacak.

DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMAN YANSIYACAK?

TCMB'nin hayata geçireceği bu güncellemeler, 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak olan "Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri" raporuyla birlikte resmi olarak kayıtlara geçecek. Finans Hesabı'nda meydana gelecek bu revizyon tutarları, bilanço dengesinin sağlanması adına "Net Hata ve Noksan" kalemine de birebir aynı miktarda yansıtılacak.