Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin İktisadi Yön Eğilimi Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, sanayicinin ekonomiye duyduğu güven Temmuz ayında gerileme kaydederken, önümüzdeki döneme ilişkin maliyet ve satış fiyatı beklentilerinde ise yumuşama sinyalleri görüldü.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Temmuz’da bir önceki aya kıyasla 0,8 puan düşerek 101,2 seviyesine indi. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise aynı dönemde 1,3 puanlık azalışla 102,2 olarak gerçekleşti. Endeks 100 eşik değerinin üzerinde kalarak iyimser sahada tutunmayı sürdürse de kan kaybı dikkat çekti.

GÜVENİ HANGİ FAKTÖRLER DÜŞÜRDÜ

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde; sanayicinin yatırım iştahı ve mevcut siparişlerindeki zayıflama düşüşte başrolü oynadı.

Sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı ile ekonominin genel gidişatına ilişkin kötümser değerlendirmeler endeksi aşağı çekti.

Gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, toplam istihdam artış öngörüsü, mevcut mamul mal stoku dengesi ve üretim hacmi beklentileri ise endeksteki düşüşü sınırlandırdı.

İÇ PİYASA DURGUN, İHRACAT BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

İmalat sanayi firmalarının değerlendirmelerine göre, son 3 ayda üretim hacmi ve dış pazar siparişlerindeki artış eğilimi sürse de iç piyasada talep daralması belirginleşti.

Gelecek 3 aya dönük projeksiyonlarda da benzer bir tablo öne çıktı: İç piyasa sipariş beklentileri zayıflarken, ihracat siparişleri, üretim hacmi ve istihdam artışına dair beklentiler güç kazandı. Buna karşın, firmaların gelecek 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcama iştahının zayıflaması sanayicinin uzun vadeli temkinli duruşunu koruduğunu gösterdi.

ÜFE VE FİYAT ARTIŞ BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

TCMB verilerinde en dikkat çeken unsurlardan biri fiyatlama davranışlarındaki yumuşama oldu. Hem son 3 aydaki gerçekleşen hem de gelecek 3 aya ilişkin ortalama birim maliyet artış beklentileri zayıfladı. Buna paralel olarak firmaların gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentilerinde de geri çekilme yaşandı.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 31,3 seviyesine geriledi.