TÜİK’in açıkladığı veriler ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyahat başına ortalama harcamanın 7 bin 221 TL olduğu dönemde vatandaşların konaklama ve seyahat tercihlerine dair tüm ayrıntılar açıklandı. İşte TÜİK raporundan öne çıkan harcama kalemleri ve seyahat istatistikleri...

SEYAHAT SAYISI YÜZDE 12 ARTARAK 14 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde gerçekleştirdikleri toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bin seyahat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde seyahate çıkan vatandaşlar toplam 73 milyon 622 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.

SEYAHAT HARCAMALARI 102 MİLYAR TL'Yİ DEVİRDİ

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artış göstererek 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak gerçekleşti.

Harcama türleri detaylandırıldığında;

Toplam harcamanın yüzde 92,4'ünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar oluşturdu.

Kalan yüzde 7,6'lık kısmı ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama tutarı 7 bin 221 TL olarak hesaplandı.



EN ÇOK HARCAMA YEME-İÇME VE ULAŞTIRMAYA YAPILDI

1. çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde aslan payını yeme ve içme aldı:

HARCAMA KALEMLERİ DAĞILIMI VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI:

1. Yeme ve İçme Harcamaları | Toplam Pay: Yüzde 30,9 | Artış Oranı: Yüzde 29,1

2. Ulaştırma Harcamaları | Toplam Pay: Yüzde 27,6 | Artış Oranı: Yüzde 30,1

3. Giyecek Ve Hediyelik Eşya | Toplam Pay: Yüzde 12,4 | Artış Oranı: Yüzde 62,2

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişimleri incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 62,2 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında görüldü.

SEYAHAT AMACINDA "AKRABA ZİYARETİ" LİDERLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM ETTİ

Vatandaşların seyahate çıkış amaçları incelendiğinde ilk sırada yüzde 68,1 ile yakınları ziyaret amacı yer aldı. İkinci sırada yüzde 22,3 ile "gezi, eğlence, tatil" yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 4,1 ile "sağlık" gerekçesiyle yapılan seyahatler bulundu.

EN ÇOK AKRABA EVİNDE KONAKLANDI

Konaklama türlerine göre geceleme sayıları analiz edildiğinde, vatandaşların en çok tercih ettiği konaklama türü yine akraba evi oldu:

1. Sıra (Arkadaş / Akraba Evi): 59 milyon 228 bin geceleme sayısı ile ilk sırada yer aldı.

2. Sıra (Otel): 5 milyon 652 bin geceleme sayısı ile ikinci sırada bulundu.

3. Sıra (Kendi Evi): 5 milyon 461 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer buldu.