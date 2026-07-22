Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, 22 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun büyük bölümünde termometreler yükselerek öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar kaydedilirken, Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki en az 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Meteoroloji, özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen kavurucu sıcaklar, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar ve sert rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

BURSA °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

7 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

EGE

Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

8 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

AKDENİZ

Batısı parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

9 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

10 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

11 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

16 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

17 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

19 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

20 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’de yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

21 22
Meteoroloji saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

22 22
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