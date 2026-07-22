Bahis oynayan yöneticiler TFF'ye bildirildi: Küme düşme ve puan silme geliyor, kupa geri alınabilir

Görevinden beş yıl önce ayrılmış olsa dahi bu kişilerle ilgili disiplin yaptırımı tavizsiz uygulanacak. Buradaki en kritik konu; kendi kulüplerinin müsabakalarına bahis oynayan (rakibin galibiyetine ya da alt/üst bahislerine oynayan) yöneticiler, ayrıca FDT’nin 56. maddesinde yer alan “Şike ve Teşvik Primi” (müsabaka sonucunu etkileme) ihlalinden de PFDK’ya sevk edilecek.