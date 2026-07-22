Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat

Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat

Özgür Özel'in CHP grup toplantısını ilan etmesinin ardından gözler mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği ilk talimat şaşırttı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 1

Özgür Özel, Salı günü yaptığı grup toplantısında "Zamanı gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum" diyerek CHP'den ayrıldığını ve kuracakları yeni partiyi ilan etti.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 2

Özgür Özel, Salı günü yaptığı grup toplantısında "Zamanı gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum" diyerek CHP'den ayrıldığını ve kuracakları yeni partiyi ilan etti.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 3

Özel'in açıklamalarının ardından CHP'den yüz binlerce üyenin istifa ettiği söylendi.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 4

İlk milletvekili istifası CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelmişti.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 5

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 6

CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kurmanın AKP'nin ekmeğine yağ sürmek olduğunu söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği talimat şaşırttı.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 7

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, dün bir akşam yemeğinde kurmaylarıyla bir araya geldi.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 8

Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz." dedi.

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 9

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 10

"Yeni Parti'ye katılan hiçbir milletvekiline karşı olumsuz bir açıklama yapmayacağız."

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 11

"Onlar bizim yol arkadaşlarımız. Onları 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız."

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Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat - Resim: 12

"Biz programımızı anlatacağız, eleştirilerimiz yeni partiye değil, iktidara yönelik olacak."

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