Özgür Özel, Salı günü yaptığı grup toplantısında "Zamanı gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum" diyerek CHP'den ayrıldığını ve kuracakları yeni partiyi ilan etti.
Özgür Özel'in yeni partisi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat
Özgür Özel'in CHP grup toplantısını ilan etmesinin ardından gözler mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği ilk talimat şaşırttı.Aykut Metehan
Özgür Özel, Salı günü yaptığı grup toplantısında "Zamanı gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum" diyerek CHP'den ayrıldığını ve kuracakları yeni partiyi ilan etti.
Özel'in açıklamalarının ardından CHP'den yüz binlerce üyenin istifa ettiği söylendi.
İlk milletvekili istifası CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.
CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kurmanın AKP'nin ekmeğine yağ sürmek olduğunu söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği talimat şaşırttı.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, dün bir akşam yemeğinde kurmaylarıyla bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"Yeni Parti'ye katılan hiçbir milletvekiline karşı olumsuz bir açıklama yapmayacağız."
"Onlar bizim yol arkadaşlarımız. Onları 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız."
"Biz programımızı anlatacağız, eleştirilerimiz yeni partiye değil, iktidara yönelik olacak."