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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) adli tatil kararı, memur emeklilerinin merakla beklediği seyyanen zam dosyasında kritik bir ertelemeye yol açtı. Mahkemenin incelemeyi 1 Eylül sonrasına bırakması, hak arayışındaki emeklilerin tepkisine neden oldu.

2023 yılında kamu çalışanlarına verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zam için AYM'ye dilekçe yağdıran ve 1 milyon imza toplayan emeklilerin talebi, adli tatil engeline takıldı. Enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler karar beklemesine rağmen, mahkeme dosyanın görüşülmesini adli tatil sonrasına erteledi.

Konuyu yargıya taşıyan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Anayasa Mahkemesi emeklinin sesini duymalıdır. Memur emeklilerinin bu haklı davasının ertelenmesi, toplumun adalete olan inancını zedelemektedir. Gerekirse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız. Emekli vatandaşlar sandık önüne geldiğinde yanıtını verecektir."

BİRİKEN ALACAK 573 BİN LİRAYI AŞTI

2023 yılında memurlara aktarılan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin güncel ekonomik verilerle karşılığı 25 bin 153 TL olarak hesaplanıyor. Bu durum, memur emeklisinin geriye dönük hak alacağının toplamda 573 bin 499 TL seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Diğer yandan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen ve seyyanen zammın memur emeklilerine de ödenmesini öngören kanun teklifi umutları koruyor. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, teklifin yasalaşması halinde memur emeklilerinin doğrudan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise dolaylı olarak rahatlayacağını vurguladı.

"AYM TOPLUMSAL GERÇEKLERDEN KOPUYOR"

Anayasa Mahkemesi’nin sosyal güvenlik alanındaki tutumunu eleştiren Avukat Tolga Şirin ise yüksek mahkemenin sosyoekonomik şartlardan uzak kararlar imza attığını savundu. Şirin, AYM'nin geçmişteki tartışmalı kararlarını özetledi. Şirin şu ifadelerde kullandı:

“Emekli aylığı bağlanma oranlarının zaman içinde kademeli olarak düşürülmesine onay verilmesi, Emekli olup kendi iş yerini açan serbest meslek erbabından %10 kesinti yapılmasının hukuka uygun bulunması, Bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra kamu sektöründe tekrar çalışmaya başlayanların maaşlarının kesilmesi.”