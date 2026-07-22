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Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 2 personelin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı: