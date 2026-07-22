Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini paylaştı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.985 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, fabrikaların kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya kıyasla düşüş kaydedildi.
MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KKO YÜZDE 73,8’E İNDİ
Verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış ana gösterge ise aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle yüzde 73,9 olarak hesaplandı.